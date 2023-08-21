MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. All Star’ın beşinci haftasında eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef’te kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Ayaz, Rıfat, Sergen, Azize, Sefa, Esra, Alican.

MasterChef’in beşinci haftasında eleme potasında son dörde kalan Rıfat, Ayaz, Sefa, Alican oldu.

MasterChef Alican önceki oyunda tabağını ocakta bırakarak kural ihlali yaptı ve MasterChef kuralları gereği tabağı değerlendirmeye alınmadı. Bu durum onun doğrudan final tabağı yapmasına neden oldu.

20 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Somer şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

Şefler yarışmacılardan ‘Lahm-ı Kiraz’ yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Rıfat, Ayaz, Sefa, Alican oldu.

MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Ayaz ve Rıfat oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Rıfat oldu.

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