MasterChef All Star’da sezonun üçüncü eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bir yarışmacının hatası MasterChef tarihinde bir ilk gerçekleşmesine neden oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?

MASTERCHEF'TE 3. HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef’te eleme adayları Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Büşra, Eda ve Batuhan'dı

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara, Yedikule marulu ve kerevit ürünleri verilirken süre 45 dakika olarak belirtildi.

Yedikule marulu ve kerevit ürünlerinden en yaratıcı tabakları yapan ve hayallerine devam eden yarışmacılar belli oldu.

En başarılı tabak yapan yarışmacı Tolga oldu. Tolga'dan sonra ikinci tura kalmadan potadan kurtulan yarışmacılar Batuhan ve Mert oldu.

Son eleme oyununa kalanlar ise Eda, Büşra, Çağatay ve Rıfat'tı.

30 TEMMUZ PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

Son eleme oyununa kalan adaylarda Somer Şef’in bir yemeği yapması istendi. Kiraz yaprağı sarması yemeğini yapması gereken yarışmacılar için kıyasıya bir mücadele gerçekleşti.

Yemeklerini bitiren yarışmacılar Büşra’nın hatasıyla şok yaşadı. MasterChef Büşra tabağında kasnağı unutmuştu. Bu da onu direkt olarak elenen yapacaktı.

Tüm yarışmacılar Büşra’nın hatası karşısında gözyaşlarını tutamadı. Şefler ise dört yarışmacıyı öne çağırarak diğer kiraz yaprağı sarmasına bakmayacaklarını, MastrChef tarihinde bir ilk olarak yarışmacının direkt elendiğini dile getirdiler.

Bu şekilde MasterChef Büşra yarışma kuralları gereğinde tabağında kasnak unuttuğu için MasterChef All Star’dan elenerek MasterChef’teki hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TEN KİM GİTTİ?

Büşra’nın elenmesinin ardından şefler konuştu.

Somer şef, "Hepimiz için zor bir gece. Masterchef tarihinde elemelerde ilk defa bir yarışmacımız tabak değerlendirmesine gerek kalmadan yarışmaya veda ediyor. Aramızda yaptığımız değerlendirmede diğer tabaklarda büyük hatalar dahi olsa içerisinde kasnak unutulan bir tabağı değerlendirmeye alamayacağımızı aramızda konuştuk. Hepinizin üzgün olduğunu biliyoruz, bizler de çok üzgünüz" dedi.

Büşra, "Bir konuşma hazırlamamıştım. Çıkarım diye düşünüyordum aksine. Çağatay'ın sesini duyunca fark ettim kasnak unuttuğumu. Üzgünüm size bir tabak tattıramadığım için. Diğer tabakları da tadamadınız benim yüzümden. Bu sene gerçekten çok istiyordum, istemek yetmiyormuş. Daha çok yemek yapmak istiyordum burada." dedi.