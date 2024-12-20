Masterchef'te kıran kırana mücadele! İlk 6'ya giren dördüncü isim belli oldu

Kıran kırana bir mücadelenin olduğu MasterChef’te, ilk 6’ya kalan dördüncü isim de belli oldu. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılar meyan kökü ve mısır unu verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. İkinci turda ise Tahsin Küçük'ün kaşık alan yemeklerinden birisinin yapılması istendi.

“ÇOK SAÇMA BİR TABAK”

Onur, "Kendime kızdım biraz. Çok saçma bir tabak yapmıştım, ona üzüldüm. En çok dokunulmazlık alan, kaşık almış yarışmacılardan birisiyim. Hatalarımdan ders çıkardım. Ben de arkadaşlarım gibi yukarı çıkacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“İYİ YEMEK YAPARAK ARKADAŞLARIM YANINA ÇIKACAĞIM”

Erim, "Gerçekten eli bol bir insanım. Ne yapsam büyük porsiyona gidiyorum. Minimal çalışmak isteyince de çok minimal çalışıyorum, arayı bir türlü tutturamıyorum. Hatalarımdan ders çıkarmak için buradayım. Bu oyunda ilk turdan en yüksek puanı alıp, ikinci turda da iyi yemek yaparak arkadaşlarım yanına çıkacağım" şeklinde konuştu.

“TABAKLARDAN GÖRÜNÜŞ OLARAK MEMNUNUM”

Eda, "Yaptığım tabaklardan görünüş olarak memnunum. Biraz daha bir şey eklemek istiyorum vaktim yetmiyor, onu iyi ayarlamam gerekiyor " ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN PES ETMİYORUM”

Şirin, "Herkeste düşüşler oluyor, bende de oluyor. Yarışmanın sonuna doğru çok yorulduk, arada düşüyoruz ama hiçbir zaman pes etmiyorum. Kendimi üçüncü turda gibi hissediyorum. Hazırlıklıyım, ümidimi hiçbir zaman kaybetmiyorum. Bugüne daha motive geldik. Pes etmek yok" dedi.

DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de ikinci oyun sonrası Eda 41 puan, Onur 45 puan, Erim 47 puan ve Şirin 40,5 puan aldı. Böylece 47 puan ile dördüncü ceketi Erim aldı.

MasterChef Türkiye'de ilk ceketin sahibi Beyza olurken ikinci ceketi de Kerem kazandı. Semih ise 3. ceketi kazanan isim oldu.