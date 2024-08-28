Masterchef'te kural ihlali! Elenecek yarışmacılar belli oldu

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Masterchef'te kural ihlali! Elenecek yarışmacılar belli oldu

Masterchef'in son bölümünde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için büyük bir rekabet içerisine girdi. Mavi Takım, önemli bir hata yaparak şeflerin beklentilerini karşılayamadı ve hayal kırıklığına uğradı. Peki, bu bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme potasına düşen yarışmacılar kimlerdi? İşte detaylar...

Şefler, yarışmacılardan dünya sokak lezzetlerinden Langos, Lampredotto, Okonomiyaki, Balda Roti, Burrito, Meat Pie ve Bola De Berlim gibi tarifleri hazırlamalarını istedi.

MAVİ TAKIM'IN KURAL İHLALİ

Yemeklerin hazırlanma süresinin bitimine yaklaşırken, şefler geri sayıma başladı. Sıfır anına gelindiğinde Nevzat, tabağına son bir dokunuş yaparak taze soğan ekledi.

Somer Şef, "Sıfır dediğimizde artık yemeklere dokunamazsınız, bir şey ekleyemezsiniz. Ancak Nevzat, arkadaşlarının engelleme çabalarına rağmen, sıfırdan sonra yemeğe taze soğan eklemekte ısrar etti. Bu nedenle sizin Okonomiyaki'nizi değerlendirmeye alamıyoruz" dedi.

HAFTANIN DOKUNULMAZLIĞI YİNE MAVİ TAKIM'IN OLDU

Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar sonucunda, Mavi Takım 5-2’lik skorla dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım ise eleme adaylarını belirlemek için ikinci turda yarıştı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ONUR KAZANDI

Kuzu yüreği pişirerek bireysel dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılardan Onur, en iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu ikinci dokunulmazlık zaferi sonrası Onur, ilk eleme adayı olarak Nigar'ı seçti.

Yapılan oylama sonucunda, Nigar’dan sonra ikinci eleme adayı olarak Beyza belirlendi.

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