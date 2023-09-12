Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunları sürüyor.Dün akşamki kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan döner istedi.

Sürenin başlamasıyla yarışmacılar en iyi döneri yapmak için elinden geleni gösterdi.

TAKIM KAPTANI SEÇİLDİ

Turun sonunda şeflerin istediği döneri en başarılı yapan isimler; Alican, Sergen, Tahsin, Barbaros,Hasan, Gamze ve Barış oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Alican seçildi. Mavi takım kaptanı olan Alican kırmızı takımın kaptanlığına da Ayaz'ı getirdi.

TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Alican ve Ayaz'ın kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu:

Mavi takım: Alican (kaptan), Eda, Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem ve Sefa.

Kırmızı takım: Ayaz (kaptan), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış ve Batuhan.

MEHMET ŞEF FENALAŞTI

Tadımları bitiren şefler kendi aralarında değerlendirme yaptıktan sonra 7 yarışmacıyı öne çağırdı. Son 4'e kalan Alican, Tahsin, Barbaros ve Sergen'in dönerleri, şeflerin en çok beğendikleri oldu. Mehmet Şef ise ekipten sandalye ve soda istedi. Son 4'ün dönerini çok beğenen Mehmet Şef "Siz 4'ünüzün döneri beni bu hale getirdi. Yemeden duramadık" dedi.

