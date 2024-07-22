MasterChef'te olaylı gece. Yemeğin içinden çıkan mide bulandırdı

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MasterChef'te olaylı gece. Yemeğin içinden çıkan mide bulandırdı

MasterChef Türkiye'de ana kadro için kıyasıya mücadele devam ederken, Danilo Şef bir yarışmacının yemeğinde çöp buldu.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat ve Alper'in ardından 9. yarışmacı da belirlendi. Ayşe yarışmanın 9. ismi olurken, Enes adlı yarışmacı için işler pek de yolunda gitmedi.

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Yemek yapım aşamasında oldukça başarılı olduğunu belirten Enes, tadım sırasında Danilo Şef'in tabağında bir poşet bulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Mehmet Şef'in "Poşet oğlum bu" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği anlarda Enes, "İmkansız" diyerek durumu reddetti.

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Mehmet Şef, "Bu aşamada bu olur mu?" diyerek yarışmacıya tabağını geri verdi. Bu talihsiz olay nedeniyle Enes'in yemeğinin tadına bakılamadı ve büyük bir üzüntü yaşadı.

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