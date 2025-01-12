MasterChef'te şampiyon belli oldu... Kerem'in fanları ayaklandı şeflere eleştiri yağdı

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MasterChef'te şampiyon belli oldu... Kerem'in fanları ayaklandı şeflere eleştiri yağdı

MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonunun şampiyonu Onur oldu. Onur, izleyicilerden tam not alarak şampiyonluğu hak etti. Kerem ise büyük bir mücadele vererek ikinci sırada yer aldı. Kerem'in fanları sosyal medyadan şeflere isyan etti.

Onur ve Kerem, şampiyonluk için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta büyük bir mücadele verdiler. Her iki yarışmacı da birbirinden yaratıcı ve lezzetli yemekler yaparken, MasterChef Türkiye şampiyonu Onur oldu.

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KEREM’İN TABAĞI ÇOK KONUŞULDU

Kerem’in tabağı da sosyal medyada çok konuşuldu. Kerem'in tabağını paylaşan fanlar sosyal medyada jüri üyelerini eleştirdi. Onur'un şampiyon olmasından sonra Kerem fanları isyan ederek pek çok yorumda bulundu. Seyirciler "Kerem’i sonuna kadar tebrik ediyorum. Çünkü yarışma boyunca hem rakipleriyle yarıştı hem de şeflerin mobbingleriyle yarıştı", "En hak edilmemiş şampiyonluk", "Şefler şefliği bıraksın" yorumlarında bulundu.

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ŞAMPİYONLUK SONRASI ELEŞTİRİ YAĞDI

Şu iki tabağın görüntüsüne bakıldığında Kerem bariz bir fark attığı halde şefler tarafından hiç övülmedi bile, Onur’un sosunun rahatsız edici görüntüsünden tutun her şeyine kadar beğendiler, şaka gibi gerçekten…

Tarihin en hak edilmemiş şampiyonluğu…

Bir diğer kullanıcı ise, “Kerem Şef’in imza tabağı müthiş görünüyor bu tabak şampiyon olmuyorsa şefler şefliği bıraksın imza tabağı dediğin böyle olur.

Menajeri Ayşe Barım olmadığı için günün sonucu belli ama bizim gönlümüzün birincisi sensin Kerem Bilginer…

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