MasterChef'te şampiyon bu akşam belli olacak

TV8'de ekrana gelen MasterChef bu akşam final yapacak.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale saatler kaldı.

Finalde yarışacak iki yarışmacı da belli oldu. Finalde canlı yayında Onur ve Kerem şampiyon olmak için yarışacak.

MasterChef'te son dönemeç! Onur'un rakibi kim olacak?

MasterChef'te Eda, Kerem, Onur ve Semih arasında gerçekleşen yarışma sonucunda adına finale yazdıran ilk finalist belli olmuştu. Yarışmada Onur ve Kerem topladıkları puanlarla diğer yarışmacıları geride bıraktı ve programın sonunda Onur, Masterchef'te ilk finalist olarak yarışmayı tamamlamıştı. Son yayınlanan bölümde de Kerem finale kalan isim olarak açıklandı. İki isim MasterChef kupası için son kez karşı karşıya gelecek.