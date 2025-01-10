MasterChef'te son dönemeç! Onur'un rakibi kim olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'te son dönemeç! Onur'un rakibi kim olacak?

MasterChef izleyenlerinin beklediği final haftası başladı. Semih, Eda, Kerem ve Onur arasındaki kıyasıya mücadelede final oynayacak ilk isim belli oldu.

MasterChef'in başarılı yarışmacıları final yolunda bölümün son etabında tatlı kategorisinde birbirleri ile mücadele etti.

Pasta ustası olduğu bilinen MasterChef Eda, şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan en düşük puanları alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Yarışmanın favori isimlerinden Semih ise tatlısını devirerek büyük şok yaşadı. Tatlının görünü dışında tadı da şefler tarafından beğenilmedi.

Gecenin yüksek puan alan iki isimi Onur ve Kerem oldu. Finale yükselen ilk isim Onur olurken, gözler gecenin başarılı ismi Kerem'e çevrildi. Kerem'in tatlısı gecenin en yüksek puanını alan tabak oldu.

10 OCAK'TA İKİ İSİM BİRDEN ELENECEK

Final haftasında yarışacak 3 isim Kerem, Eda ve Semih, finale çıkmak için yarışacak. Gecede 2 isim yarışmaya veda edecek.

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