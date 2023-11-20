Masterchef'te şoke eden veda. Yaptığı ürünü yanlışlıkla çöpe attı

MasterChef, all star sezonuyla büyük bir ilgi görüyor. 2018-2022 yılları arasında yarışmış olan başarılı yarışmacılar, MasterChef All Star'da yeniden hünerlerini sergiliyor.

Eleme heyecanının yaşandığı gecede elenen isim şaşkınlık yarattı

Büyük bir heyecana sahne olan MasterChef All Star eleme gecesi, elenen ismin belli olmasıyla sona erdi. Elemenin ilk turunda, Ayaz'ın süre bittikten sonra tabağına müdahale etmesi ise gecenin olayı oldu.

Gecenin en iyi tabağı olabilecekken değerlendirilmeye alınmayan tabağıyla Ayaz, Batuhan, Esra ve Tolga son dörde kalan isimler oldular.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

İkinci etapta Mehmet Şef'in dana yanağı tabağını yapan yarışmacılardan gecenin en başarılısı Tolga oldu. Tolga'nın ardından Esra da MasterChef All Star'ın son 12'sine kalmayı başardı.

Son ikiye kalan Batuhan ve Ayaz'dan gecenin en başarısız tabağını yapan isim ise Ayaz oldu. İlk turda da kritik hata yapan Ayaz, ikinci turda da inanılmaz bir hata yapıp yaptığı sosu dalgınlıkla çöpe atınca şeflerin ortak kararıyla MasterChef All Star'ın elenen son isim oldu.