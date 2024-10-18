MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni imajı olay oldu! Görenler tanıyamadı

MasterChef başvuru videosuyla beğeni toplayan Ayşe Ekiz, yarışmanın en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri olmuştu. MasterChef’ten elenen Ekiz, son haftalarda istenilen tabakları çıkaramamıştı.

‘BENDEN HERHALDE BURAYA KADAR’

Ayşe, "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" bu sözleriyle daha fazla yapamayacağını söylemişti.

Ayşe Ekiz geçen hafta girdiği eleme potasında başarılı olamayınca MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılmıştı.

REKLAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışmadan ayrılan Ayşe Ekiz, şimdi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ekiz’in son paylaşımlarını gören takipçileri adeta ikiye bölündü.

Kimi Ayşe'nin makyaj yapmamasını reklam için değişmemesini söylerken kimi ise çok güzel göründüğünü söyledi. Bazı takipçileri ise makyaj yapmamasını söyledi.

MasterChef Ayşe Ekiz, bu sezon dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Hayvanlarıyla yolladığı başvuru videosuyla büyük beğeni toplayan Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'dan MasterChef’e katıldı.

Online olarak aşçılık eğitimi aldığını ifade eden Ekiz, ilk turda yaptığı demi glace soslu kuzu pirzolayla jürilerden üç evet almıştı.

PEKİ MASTERCHEF AYŞE EKİZ KİMDİR?

Afyonkarahisar'da çiftçilik yapan MasterChef Ayşe 26 yaşında. Yarışmaya Mehmet Şef'in kitaplarına çalışarak hazırlanan Ayşe, küçük yaşlarda mutfağa girmeye başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyledi.

Ayşe, ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden üç evet almıştı.