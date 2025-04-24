Masum döküntüler mi, Demans habercisi mi? Uzmanlar anlatıyor

Cildinizdeki kırmızı, kaşıntılı döküntüler sadece bir tahriş belirtisi olmayabilir; bilim dünyası, bu döküntülerin erken başlangıçlı bunama riskiyle bağlantılı olabileceğini gösteren çarpıcı bulgular ortaya koydu. Özellikle 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde görülen herpes zoster virüsünün (zona hastalığı) neden olduğu döküntüler, nörolojik sağlık üzerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Son araştırmalar, bu viral enfeksiyonun, Alzheimer ve diğer demans türlerinin erken gelişim riskini yedi kat artırabileceğini gösteriyor. Peki, bu gizli tehlike nedir ve nasıl önlem alınabilir? İşte tüm detaylar...

ZONA VE BUNAMA ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI BAĞLANTI

Zona, varicella-zoster virüsünün (VZV) neden olduğu, suçiçeği geçirmiş kişilerde aktif hale gelebilen bir enfeksiyon. Genellikle kırmızı, kaşıntılı döküntüler ve ağrılı kabarcıklarla kendini gösteren bu hastalık, bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıktı.

The Lancet Neurology’de yayımlanan bir çalışma, zona geçiren 50 yaş ve üzeri bireylerde erken bunama riskinin dramatik şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırma, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Maxime Taquet liderliğinde yürütüldü. Dr. Taquet, “Zona, sinir sistemine zarar verebilen bir virüs. Bulgularımız, bu enfeksiyonun beyindeki nörodejeneratif süreçleri tetikleyebileceğini gösteriyor” dedi.

Çalışma, 200.000’den fazla hastanın sağlık verilerini inceleyerek, zona geçiren bireylerin, geçirmeyenlere kıyasla yedi kat daha yüksek erken bunama riski taşıdığını buldu. Özellikle, virüsün beyne ulaşarak iltihaplanmaya neden olabileceği ve bu durumun Alzheimer hastalığına zemin hazırlayabileceği belirtildi.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Sharon Curhan, “Zona virüsü, beyindeki amiloid plak oluşumunu hızlandırabilir. Bu, demansın erken belirtilerini tetikleyen bir domino etkisi yaratıyor” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.

50 YAŞ ÜZERİ YETİŞKİNLER İÇİN ALARM ZİLLERİ

Zona, her üç yetişkinden birini hayatlarının bir noktasında etkileyen yaygın bir hastalık. Özellikle stres, yaşlanma, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlar veya kronik hastalıklar zona riskini artırdı.

Journal of Alzheimer’s Disease’te yayımlanan bir başka çalışması, zona geçiren bireylerde bilişsel gerilemenin, enfeksiyondan sonraki beş yıl içinde hızlandığını gösteriyor. Bu durum, 50 yaş ve üzeri bireylerde daha belirgin hale geldi.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden nörolog Prof. James Goodwin, “Zona, sadece ciltte görülen bir sorun değil. Virüs, sinir hücrelerini hedef alarak beyinde kalıcı hasar bırakabilir. Erken teşhis ve tedavi, bu riski azaltmada kritik” dedi. Goodwin, özellikle zona sonrası kalıcı sinir ağrısı (postherpetik nevralji) yaşayan hastaların daha yüksek bunama riski altında olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

Zona ve bunama arasındaki bağlantı, önleyici sağlık stratejilerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, riski azaltmak için şu adımları önerdi:

Aşı Yaptırın: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 50 yaş ve üzeri bireylere zona aşısı (Shingrix) yaptırmalarını önerdi. New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, bu aşının zona riskini %90’a kadar azalttığını ve dolaylı olarak bunama riskini düşürebileceğini gösterdi.

Bağışıklığı Güçlendirin: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi, bağışıklık sistemini destekleyerek zona riskini azaltabilir. Dr. Curhan, “Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin bir diyet, beyin sağlığını korumada etkili” dedi.

Erken Teşhis: Ciltte döküntü, kızarıklık veya ağrı gibi zona belirtileri fark edildiğinde, hemen bir doktora başvurulmalı. Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun şiddetini ve komplikasyonlarını azaltabilir.

Nörolojik Takip: Zona geçiren bireylerin, özellikle 50 yaş üzerindeyseniz, bilişsel sağlıklarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri önerildi.

ZONA’NIN ÖTESİNDE: BEYİN SAĞLIĞI İÇİN NE YAPMALI?

Zona ve bunama arasındaki bağlantı, beyin sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, sağlıklı yaşam tarzının demans riskini %40’a kadar azaltabileceğini gösterdi. ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Ronald Petersen, “Zona, bunama için bir risk faktörü olabilir, ancak tek belirleyici değil. Sigarayı bırakmak, kan şekerini ve tansiyonu kontrol altında tutmak, sosyal aktivitelerde bulunmak beyin sağlığını güçlendirir” dedi.

Zona geçirmiş bireylerde hafıza sorunları, konsantrasyon güçlüğü veya ruh hali değişiklikleri gibi erken bunama belirtileri fark edildiğinde, bir nörologla görüşmek hayati önem taşıdı.

Dr. Taquet, “Erken müdahale, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Cildinizdeki döküntüleri hafife almayın; bunlar beyninizin yardım çığlığı olabilir” uyarısında bulundu.

CİLDİNİZDEKİ İŞARETLERİ CİDDİYE ALIN

Cildinizdeki döküntüler, sadece estetik bir sorun olmaktan çok daha fazlasını ifade edebilir. Zona gibi yaygın bir viral enfeksiyon, erken bunama riskini yedi kat artırarak milyonlarca insanın hayatını tehdit etti. Bilim dünyası, bu bağlantıyı çözmek için çalışmalarını sürdürürken, uzmanlar erken teşhis, aşı ve sağlıklı yaşam tarzının önemini vurguladı.

Cildinizdeki bu “döküntüye” dikkat edin; çünkü o, sadece bir belirti değil, beyninizin geleceği hakkında bir uyarı olabilir.