Matbaacı, kitaplarını satamayınca geri dönüşüme gönderdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde matbaacı Nasuh Dönmez 56 senelik mesleğini bıraktı. Mesleğe veda ederken kapattığı iş yerinde bulunan ve senelerdir biriktirdiği ansiklopedi ve kitapları satamadığı için geri dönüşüme verdi.

Yüzlerce kitabının geri dönüşümde parçalanacağını bildiği için üzüldüğünü belirten Nasuh Dönmez, "Yıllardır para verip aldığımız, gazetelerden kupon kesip biriktirdiğimiz ansiklopedileri verecek kişi veya kurum bulamadım. 56 yıldır sürdürdüğüm matbaacılık mesleğimi de yaş ve ekonomik şartlardan dolayı kendi isteğim ile bıraktım. İşyerimde bir kütüphane gibi çok sayıda kitap ve ansiklopedim vardı. Kitapları alacak bir yer bulamadım. Çaresizlikten geri dönüşüme vermek zorunda kaldım. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.