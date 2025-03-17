Matematik hatası trafiği felç etti

Kocaeli'nde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen tırın dorsesi askıda kaldı. Bursa-Kocaeli yolu trafiğe kapanırken, uzun kuyruklar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi D130 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 U 2196 plakalı İveco marka tır, tali yoldan ana yola çıkmak isterken yolun yüksek, dorsenin alçak olması sebebiyle asılı kaldı. Büyük kısmı anayola çıkan tır sebebiyle D130 karayolu trafiğe kapandı. Yoldan geçen sürücüler ilginç anları cep telefonları ile kaydetti. Yoldan geçen bir sürücü, "Fizik okumadınız mı hiç? Ne yapacaksınız? Şimdi naneyi yemediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.