Mateu Lahoz'dan aylar sonra gelen Messi itirafı

İspanyol hakem Mateu Lahoz, Inter Miami'de forma giyen dünya yıldızı Lionel Messi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Lahoz, Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile Hollanda maçını yönetmişti.

Lionel Messi ise maçtan sonra açıklamasında ''FIFA bu maça böyle birini atayamaz'' ifadelerini kullanmıştı.

Messi'nin bu ifadeler dolayısıyla kendisinden özür dilediğini açıklayan Lahoz, ''Bu gerçek bir provokasyondu. Messi Dünya Kupası sırasında çok kötü davrandı. Bu utanç verici. Ancak maçtan sonra Messi beni aradı ve söylediği sözler için özür diledi. Messi ile elliden fazla maçta aynı sahada yer aldık ama o maçta sahada farklı bir Messi vardı" dedi.

Arjantin, Hollanda ile karşılaştığı maçı penaltılarla kazanmış ve tur atlamıştı.

Maç esnasında ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükselmiş, olaylar çıkmıştı.