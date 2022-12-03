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Fiyatların düşmesi bekleniyordu. Matrah düzenlemesinden sonra ikinci el araçların fiyatları uçtu

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil piyasasında bir muamma oluştu. Sıfır otomobilin bulunmaması nedeniyle ikinci ellerin de fiyatları yükseliyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:00
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Matrah muamması. İkinci el otomobil fiyatlarında artış

Fiyatların düşmesi bekleniyordu. Matrah düzenlemesinden sonra ikinci el araçların fiyatları uçtu
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Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı.

1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesi ile bayilere giden vatandaşlar aldıkları 'Araç yok' cevabıyla elleri boş döndü.

İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti.

"SIFIR ARABALARA ARALIK AYINDA ZAM GELDİ"

ÖTV indirimi sonrası gelen zamlar ile piyasanın yeniden arttığını ifade eden otomobil galerisi sahibi Faruk Hoca, "Vatandaş son 3 ayı ÖTV indirimi için bekledi.

24 Kasım'da matrah düzenlemesi yapıldı. Matrah düzenlemesi ile bazı araçlarda 100 bin TL'ye kadar fiyat düştü. 

Bu düşüşler beklentiyi tam karşılamadığından 2. el oto piyasasını etkilemedi. Sıfır arabalara aralık ayında zam geldi. Bunun yansıması da 2. elde zam güncellemesi oldu. Çünkü piyasada sıfır araç olmayınca vatandaş yine ikinci ele yöneldi" dedi.  (İHA)

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