Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Kadıköy’de, arkadaşlarıyla birlikte gittiği pazar yerinde bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Minguzzi ailesine tehditlerde bulunduğu belirlenen ve suça sürüklenen 5 çocuk hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, bu 5 şüpheli için “birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta, arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için İstanbul Kadıköy’deki bir pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli, olay sonrası kaçmış ancak yakalanarak tutuklanmıştı.

Cinayetin ardından, sosyal medya platformlarında failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşan kişiler hakkında başlatılan çalışmalar kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.