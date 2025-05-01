Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gözaltı kararı

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi, bıçaklandıktan sonra yere düştüğünde başına tekme darbeleri almış ve 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlamıştı. İki sanık hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan düzenlenen iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’a ertelenmesine karar verilmişti.