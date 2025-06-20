Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar!

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırı ile öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada baba Minguzzi, anne Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Duruşma salonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut katıldı.

AVUKAT REDDİ HEYET TALEBİNDE BULUNDU

Sanıkların çarpraz sorgusu sonrası Avukat Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulundu. Dikkat çeken bir karar ile mahkeme başkanı davadan çekildi.

Verilen ara sonrası açıklanan karar ile dava 17 Temmuz'a ertelendi.

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