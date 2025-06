“Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı” açıldı

Açılış törenine Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile eşi Elif Duygu Adıgüzel, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, aile yakınları, arkadaşları, Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Mattia Ahmet’in görüntülerinden oluşan bir video gösterimiyle başladı. Duygu yüklü anların yaşandığı gösterim sırasında izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

ANNE YASEMİN MİNGUZZİ: “BİR AHMET GİTTİ, MİLYONLARCA AHMET VAR ŞİMDİ”

Açılışta ilk konuşmayı yapan anne Yasemin Minguzzi, gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında, “Mücadele etmek zorundayım. Doğru dürüst ağlayamadım bile. Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet var şimdi” ifadelerini kullandı.

ANDREA MİNGUZZİ: “DAHA GÜVENLİ BİR İSTANBUL İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI”

Mattia Ahmet’in babası Andrea Minguzzi ise yaptığı konuşmada, “Kalbimizden teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ahmet maalesef yok artık. Sabah 8 buçukta bir pazarda maalesef böyle bir olay oldu. Daha güvenli bir İstanbul için herkes elinden geleni yapsın. Çünkü önlemek çok önemli. Umudunu kimse kaybetmesin” dedi.

AYLİN İYİYAZICIOĞLU: “AHMET’İN BURADA KAYKAY YAPMASINI ÇOK İSTERDİK”

Mattia Ahmet’in teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi: “Ahmet için açılmış olan kaykay parkını ve Ahmet'in resimlerini gördüm. Çok duygusal bizim için. Belediye başkanımız Onursal beye çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki, Ahmet de burada olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum buraya geldiğiniz için.”

TUNCAY KOÇAL: “BU SOKAKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ OLSUN”

Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal ise yaptığı konuşmada, “Benim tek bir ricam var, bu sokaklar artık daha güvenli olsun, daha sevgi dolu olsun” diyerek sokaklardaki şiddete dikkat çekti.

ONURSAL ADIGÜZEL: “MATTIA AHMET’İN ADI VE GÜLÜŞÜ HER GENÇTE YAŞAYACAK”

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu acı olayın ardından Yasemin Hanım’a taziye ziyaretinde bulunduğumda, ben de Ahmet’in mütevazı dünyasını yakından görme fırsatı buldum. Odasında eşyalarına, kullandığı enstrümanlara, fotoğraflarına ve çizimlerine baktığımda; onun ne denli kendini geliştirmiş, toplumsal olaylara duyarlı, inançlı ve en önemlisi de hayat dolu bir genç olduğunu derinden hissettim. Ama bizler sadece bu acıyla kalmak istemedik. Onun sevdiği şeyi, kaykayı, sporla olan bağını ilçemizde bir hatıraya dönüştürmek istedik. Ve bu yüzden bu parkın adını Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı koyduk. Onun enerjisini taşıyan özel bir grafiti çalışmasıyla da bu parkı daha anlamlı hale getirdik. İnanıyorum ki bu parkta kaykay yapan her çocukta, düşüp kalkarken yeniden cesaret bulan her gençte, onun adı, gülüşü ve izleri hep yaşayacak.”

KURDELE KESİLDİ, GENÇLER PİSTE GEÇTİ

Konuşmaların ardından parkın açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Mattia Ahmet’in arkadaşları ve törene katılan gençler piste geçerek kaykay yaptı. Yasemin ve Andrea Minguzzi de gençlerle birlikte piste gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

MİNGUZZİ AİLESİ VE ADIGÜZEL, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Tören öncesinde kaykay pistini gezen Yasemin ve Andrea Minguzzi ile Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adıgüzel, parkın zemine yapılan Mattia Ahmet Minguzzi’nin resminin Yasemin Minguzzi tarafından seçildiğini belirterek, “Ataşehir’de Ahmet’in adını yaşatacağız. Biliyorum ki, Ahmet gibi güzel yürekli, cesur bir çok çocuğa da ilham kaynağı olacak bu park. Burada çok güzel kaykaycılar yetişecek” dedi.

ADIGÜZEL: “ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN FARKINDALIK YARATMAK ZORUNDAYIZ”

Belediye Başkanı Adıgüzel, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Türkiye’yi yönetenlerin en önemli sorumluluğu, bu ülkede yaşayan 86 milyon vatandaşımızın güvenli, huzur içinde yaşaması. Sokaklarda, parklarda, pazarlarda rahatlıkla dolaşması, kendini ifade etmesidir. Bundan daha önemli bir önceliğimiz yok... Ahmet tüm Türkiye tarafından tanınıyor. Anne ve babası bir adalet mücadelesi veriyor. Bu adalet mücadelesi bugün Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanından destek buluyor. Biz, her çocuğumuz, her gencimiz, her kadınımız Ataşehir sokaklarında, İstanbul sokaklarında, Türkiye sokaklarında güvenle yürüyebilsin, kendini tedirgin hissetmesin istiyoruz. Bu çerçevede, hem ailenin mücadelesine katkı sunmak için hem de bir çocuğumuz daha Ahmet gibi şiddet maruz kalmasın, aramızdan koparılmasın farkındalığını yaratmak için bugün hep birlikte buradayız. Bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum.”

YASEMİN MİNGUZZİ: “AHMET’İN EVİ BURASI, ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Anne Yasemin Minguzzi, kaykay parkına ilişkin duygularını, “Ahmet’in evine geldim, öyle hissediyorum. Ahmet’in evi burası. Çok güzel olmuş. Başkanımız sağ olsun. Gerçekten kalbime dokundu” sözleriyle ifade etti. Baba Andrea Minguzzi de, “Burayı çok beğendim. Arada bir geleceğim mutlaka” dedi.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ YASASI GÜNDEMDE

Yasemin Minguzzi, oğlunun davasına ilişkin olarak, “Her şey yolunda gidiyor. Ben inanıyorum, adalet yerini bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da hâlâ takip ediyor. Mattia Ahmet Minguzzi yasası inşallah gelecek” ifadelerini kullandı.