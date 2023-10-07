Mauro Icardi Diagne'nin elinden rekoru aldı

Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon 8 gole ulaşan Mauro Icardi rekor kırdı.

Mauro Icardi Diagne'nin elinden rekoru aldı

Süper Lig'de Galatasaray, Antalya'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi, Antalya filelerini havalandırarak rekor kırdı.

30 yaşındaki yıldız, 2007-08 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti.

Icardi de bunu 32 maçta gerçekleştirdi.

Mauro Icardi, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Icardi, Galatasaray'da toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.

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