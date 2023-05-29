Mauro Icardi dünyanın en pahalı arabasını satın aldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin dünyanın en pahalı arabasını satın aldığı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Icardi, Rolls Royce Boat Tail'in sahibi oldu.

Arjantinli golcü, Rolls Royce'un arkasında, narin beyaz deri koltuklarda otururken ve şeffaf tavanda detayların yer aldığı görünüyor.

Icardi'nin zevkine göre özel olarak yapılan otomobilin fiyatının yaklaşık 25 milyon euro olduğu belirtildi.

Rolls Royce Boat Tail beygir gücünde 6.7 litrelik bir V12 motora sahip.

Lüks otomobil, Mauro Icardi tarafından daha önce satın alınan Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Hummer H2, Range Rover ve bir diğer Rolls Royce olan Ghost modellerinin arasında katıldı.