Mauro Icardi ile nişanlısının arasına kara kedi mi girdi? Soğuk tavırlar dikkat çekti

Arjantin basınında yer alan habere göre, Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez’in İstanbul’a gelmelerine yakın bir sürede büyük bir kavga ettikleri ileri sürüldü.

Çiftin arasındaki kavgalarının nedeni olarak ise, Icardi'nin kızlarının China Suarez ile yaşamak istememesi ve China Suarez'in Arjantin'de iş anlaşmaları bulunduğu için İstanbul'a gelmek istememesi olduğu öne sürüldü.

SOĞUK TAVIRLAR DİKKAT ÇEKTİ

Infobae'nin haberine göre ise; kavga iddialarının ardından çift, China Suarez'in kızının hokey karşılaşmasında görüntülendi ve çift arasındaki soğuk tavırlar dikkat çekti.

Yaşanan kavga sonrası ise Icardi'nin, Türkiye'ye doğru tek başına yola çıktığı ileri sürüldü.