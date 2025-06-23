Mauro Icardi ile nişanlısının arasına kara kedi mi girdi? Soğuk tavırlar dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi ile nişanlısının arasına kara kedi mi girdi? Soğuk tavırlar dikkat çekti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmış, çift kısa bir süre önce nişanlanmıştı. Arjantin basını Icardi'nin İstanbul'a dönmesine kısa bir süre kala nişanlısı ile büyük bir kavga ettiğini iddia etti. Bu haber güdeme bomba gibi düştü, Mauro Icardi ve nişanlısı arasında neler oluyor? İşte tüm ayrıntılar…

Arjantin basınında yer alan habere göre, Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez’in İstanbul’a gelmelerine yakın bir sürede büyük bir kavga ettikleri ileri sürüldü.

io.jpg

Çiftin arasındaki kavgalarının nedeni olarak ise, Icardi'nin kızlarının China Suarez ile yaşamak istememesi ve China Suarez'in Arjantin'de iş anlaşmaları bulunduğu için İstanbul'a gelmek istememesi olduğu öne sürüldü.

685907d4e3427a16a113bf88.webp

SOĞUK TAVIRLAR DİKKAT ÇEKTİ

Infobae'nin haberine göre ise; kavga iddialarının ardından çift, China Suarez'in kızının hokey karşılaşmasında görüntülendi ve çift arasındaki soğuk tavırlar dikkat çekti.

Yaşanan kavga sonrası ise Icardi'nin, Türkiye'ye doğru tek başına yola çıktığı ileri sürüldü.

ju.jpg

oll.jpg

pp.jpg

ui8.jpg

Son Haberler
İstanbul Barosu'nun eylemine polis engeli!
İstanbul Barosu'nun eylemine polis engeli!
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Orkun Kökçü harekatı
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Orkun Kökçü harekatı
Türkiye'nin dev markası Fransa’da büyümeye devam ediyor! 9. mağaza açıldı
Türkiye'nin dev markası Fransa’da büyümeye devam ediyor! 9. mağaza açıldı
Türkiye’nin dünya turizminde gücü tescillendi!
Türkiye’nin dünya turizminde gücü tescillendi!
Seyhan Nehri’nde ip cambazları nefes kesti! Gençlerin tehlikeli oyunu: Kameralar her şeyi kaydetti
Nehirdeki ip cambazları nefes kesti: Gençlerin tehlikeli oyunu!