Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte

Mauro Icardi şoke oldu

Galatasaraylı Mauro Icardi, kendisinden boşanmak isteyen Wanda Nara'yı geri dönmeye bir türlü ikna edememişti.

Icardi, Wanda Nara'nın Ajantin'de şarkıcı Catriel Guerreiro ile öpüşmesinin görüntülenmesine rağmen umudunu kesmemiş, yüzüğünü çıkarmamıştı.

Ancak Wanda Nara'nın son paylaşımı boşanmaktan vazgeçmediğini gösterdi.

Nara, bu kez de eski eşi Maxi Lopez'le bir araya geldi ve fotoğrafını paylaştı.

Nara ile Lopez 2008 - 2013 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin 3 çocuğu dünyaya gelmişti. Nara Lopez'i Icardi ile aldattıktan sonra boşanmış, yıldız oyuncu ile evlenmişti.

Paylaşımda Nara'nın yanında Mauro Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının da olduğu görüldü.