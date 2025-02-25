Mauro Icardi yeni sevgilisi ile derbideydi! Maçı tribünden izlediler

Wanda Nara ile gündemden düşmeyen Icardi, derbi heyecanını sevgilisi China Suarez ile tribünlerde yaşadı.

Uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Wanda Nara ile çalkantılı bir ayrılık süreci yaşayan Icardi, sakatlığı yüzünden bu sezonu kapatmış olsa da takımına desteğini sürdürmekten geri durmadı.

DERBİYİ SEVGİLİSİYLE İZLEDİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Arjantin’den İstanbul’a gelen Mauro Icardi, karşılaşmayı sevgilisi China Suárez ile birlikte izledi.

Maç öncesi sahaya inen Icardi, taraftarlarla buluşarak meşhur üçlüyü çektirdi ve sarı-kırmızılı camiaya olan sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

RAMS Park’ta nefes kesen bir mücadeleye sahne olan derbi, golsüz eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 64’e çıkarırken, Fenerbahçe 58 puana ulaştı.