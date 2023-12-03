Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, mavi bültenle arana ve Rusya’da faaliyet gösteren organşze suç örgütü lideri Shamil Amirov’un İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya konuya dair açıklamasında:

“Mavi Bülten’le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden “Shamil AMIROV” İstanbul’da yapılan “KAFES-15” Operasyonuyla yakalandı!

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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