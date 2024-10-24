Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Torreira kıskanmadı mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Torreira kıskanmadı mı?

Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in başrolünde yer aldığı Mavi Mağara filmindeki öpüşme sahneleri sonrası akıllara Torreira geldi.

Kerem Bursin ve Devrim Özkan'ın başrolünü paylaştığı Mavi Mağara son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Mavi Mağara'nın yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini ise Kerem Bursin’in Osman Kaya ile birlikte yapıyor.

CESUR SAHNELER GÜNDEM OLDU

Kerem Bursin ve Devrim Özkan'ın ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Bursin ve Devrim Özkan'ın öpüşme anları sosyal medyada "Çok iyi bir ikili", "Lucas nasıl kıskanmadı ya", "Valla çok uyumlular bayıldım", "Devrim yenge enişte kıskanmadı mı be?" yorumlarında bulundu.

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