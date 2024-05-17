Mavi renginin psikolojik etkilerini biliyor muydunuz?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mavi renginin psikolojik etkilerini biliyor muydunuz?
Hemen herkesin favori renkleri arasında gösterilen mavi renginin psikolojik etkilerini biliyor muydunuz? Psikolojimize etkilerini öğrenince mavi renginin neden bu kadar çok sevildiğini anlayacaksınız…

Türkçe’mize Su gibi anlamına gelen Ma’i sözcüğünden giren Mavi aynı zamanda çakır ve gök anlamlarına da gelir.

Huzurun ve aynı zamanda dinginliğin de sembollerinden olan mavi aynı zamanda sonsuzluğu da temsil ediyor. Doğamızda pek çok yerde görebildiğimiz mavi rengini denize yakın bir yerde yaşamayanlar hemen gökyüzüne bakarak mavi renginin doyumsuz güzelliği karşısında kendisini dinginliğin kucağına bırakır.

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Özellikle sakin, düzenli, sadık ve barışçıl aynı zamanda güvenilir karakterde olan insanların favor renklerinin başında da mavi rengi gelir.

Mavi rengi aynı zamanda göz ve sinir sitemini rahatlatır ve kan akışını yavaşlatan etkiye sahip olması ile bilinir. İşte tam da bu sebeple sağlık kuruluşlarında mavi rengi çokça kullanılan bir renk olarak tercih eder.

Mavinin aynı zamanda ruhu dinlendirdiği ve vücudu dinginleştirdiği de bilinir. Bununla beraber mavi rengine bakıldığı zaman vücutta dinginleşmeye yarayan kimyasallar salgılanır.

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Bu sebepten dolayı özellikle uyku sorunu çeken insanların yatak odalarında bu rengi kullanmaları onlar için fayda sağlar.

Odaklanmayı artıran mavi rengi çalışma ortamlarında dikkat çeken ve göz yoran renkler yerine tercih edildiği zaman çalışmadaki verimi de artıran renklerin başında gelir.

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