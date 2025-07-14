Mavi sulara yakışmayan görüntü!

Kaynak: İHA
Mavi sulara yakışmayan görüntü!

Bartın'da özel bir maden ocağı tarafından denize döküldüğü ileri sürülen kömür atıkları sahile vurdu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizdeki kömür artıkları Tarlaağzı plajında sahile vurdu. Özel bir şirket tarafından işletilen plajın denizdeki kirliliğine rağmen açık olması ve insanların kömür attıklarına rağmen suda yüzmeleri dikkat çekti.

Öte yandan, bölgede bulunan ve Hattat Holding'e bağlı maden işletmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Bölgede bulunan ve Hattat Holding'e bağlı Hema maden işletmesine, 4 Haziran 2025 tarihinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denizi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 337 bin 334 TL idari para cezası uygulandığı duyurulmuştu.

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