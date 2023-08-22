Maxi Gomez İspanyol devine transfer oldu

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez’in bedelsiz olarak Cadiz'e kiralandığını açıkladı.

Maxi Gomez İspanyol devine transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez’in LaLiga ekiplerinden Cadiz’e kiralandığını duyurdu

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

2022 yazında bordo-mavili ekibe transfer olan Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.

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