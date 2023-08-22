Maxi Gomez İspanyol devine transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez’in LaLiga ekiplerinden Cadiz’e kiralandığını duyurdu

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

2022 yazında bordo-mavili ekibe transfer olan Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.