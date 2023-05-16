Maxi Gomez'e, Celta Vigo'dan teklif

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Maxi Gomez'in transferi için La Liga ekiplerinden Celta Vigo devreye girdi.

Maxi Gomez'e, Celta Vigo'dan teklif

La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Trabzonspor’un sezon başında Valencia’dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Maxi Gomez’e talip oldu.

Bütçeye katkı sağlaması adına Maxi Gomez’in gönderilmesine sıcak bakan Başkan Ertuğrul Doğan’ın öncelikli hedefi bu transferden olabilecek en yüksek geliri elde etmek.

HEDEF 5 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Başkan Ertuğrul Doğan, bu doğrultuda yıldız golcünün transferi için 5 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif talep ediyor. Bonuslar dahil bir teklifi de kabul etmeye sıcak bakan Başkan Ertuğrul Doğan’ın istemediği tek şey ise uzun süreye yayılmış bir transfer teklifiyle karşılaşmak olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Bordo-mavili formayla 32 resmi maça çıkan yıldız forvet bu maçlarda 7 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.

(Fotospor)

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