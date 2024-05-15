Mayıs ayının ortasında kar yağdı

Şehirdeki sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar fırtınasına dönüştü. Hanlar Geçidi’nin 2 bin 286 metre yüksekliğindeki zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Arazide hayvan otlatan çiftçiler, ani kar yağışı sebebiyle güçlük çekti.
Sarıkamış’ta da zaman zaman devam eden yağmur, yüksek bölgelerde kar yağışına yerini bıraktı.
Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı’nın ormanlık alanları, 3 bin 180 metre yükseklikteki Allahuekber Dağları gibi, kışın ortasını anımsatan bir manzarayla karla kaplandı. Çermik Yaylası’na yoğun kar yağışı düştü.
Çiftçiler, soğuk hava ve kar nedeniyle hayvanlarını tekrar ahırlarına geri götürmek zorunda kaldı.
Uzmanlar, Mayıs ayında Kars’ta kar yağışının yaşanması oldukça olağandışı bir durum olarak nitelendiriliyor.
Genellikle bu dönemde bahar mevsiminin ılıman havası beklenirken, bazı yıllarda soğuk hava dalgaları ve kar yağışı gibi sürpriz hava olayları meydana gelebiliyor.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bu tür hava koşulları daha sık görülebiliyor.
Bu yıl Mayıs ayında Türkiye’nin birçok yüksek kesiminde kar yağışı etkili oldu ve bu durum, Kars dahil olmak üzere birçok ilde beklenmedik kar yağışlarına yol açtı.
Bu, mevsim normallerinin dışında bir durum olarak kabul ediliyor ve çiftçiler gibi açık havada çalışan insanlar için zorluklar yaratıyor.