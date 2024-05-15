Mayıs ayının ortasında kar yağdı

Mayıs ayının ortasında kar yağdı
Düzenleme: Kaynak: AA
Kars’ta Mayıs ayının ortalarında yüksek noktalarda bir kar yağışı yaşandı.
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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 1

Şehirdeki sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar fırtınasına dönüştü. Hanlar Geçidi’nin 2 bin 286 metre yüksekliğindeki zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 2

Arazide hayvan otlatan çiftçiler, ani kar yağışı sebebiyle güçlük çekti.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 3

Sarıkamış’ta da zaman zaman devam eden yağmur, yüksek bölgelerde kar yağışına yerini bıraktı.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 4

Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı’nın ormanlık alanları, 3 bin 180 metre yükseklikteki Allahuekber Dağları gibi, kışın ortasını anımsatan bir manzarayla karla kaplandı. Çermik Yaylası’na yoğun kar yağışı düştü.

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Çiftçiler, soğuk hava ve kar nedeniyle hayvanlarını tekrar ahırlarına geri götürmek zorunda kaldı.

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Uzmanlar, Mayıs ayında Kars’ta kar yağışının yaşanması oldukça olağandışı bir durum olarak nitelendiriliyor.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 7

Genellikle bu dönemde bahar mevsiminin ılıman havası beklenirken, bazı yıllarda soğuk hava dalgaları ve kar yağışı gibi sürpriz hava olayları meydana gelebiliyor.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 8

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bu tür hava koşulları daha sık görülebiliyor.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 9

Bu yıl Mayıs ayında Türkiye’nin birçok yüksek kesiminde kar yağışı etkili oldu ve bu durum, Kars dahil olmak üzere birçok ilde beklenmedik kar yağışlarına yol açtı.

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Bu, mevsim normallerinin dışında bir durum olarak kabul ediliyor ve çiftçiler gibi açık havada çalışan insanlar için zorluklar yaratıyor.

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Mayıs ayının ortasında kar yağdı 24
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