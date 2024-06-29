Mayısta en çok bu araçlar alındı

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçtiğimiz ay çevrim içi platformlarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayımlandı.

Bu ilanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26, bir önceki aya göre ise yüzde 17 artış gösterdi. Mayıs ayında yayımlanan ilanların yüzde 39'unu oluşturan 160 bin 811 araç satıldı. Satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşerken, bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

EGEA TERCİHİ DEVAM ETTİ

Geçen ay ikinci el çevrim içi pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 20 bin 678 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak ayı hariç, son dört aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Bu markayı 18 bin 794 satışla Fiat, 18 bin 767 satışla Renault izledi. Satışlarda Ford 16 bin 25 ile dördüncü, BMW 9 bin 216 ile beşinci oldu. Opel 8 bin 900, Mercedes-Benz 7 bin 966, Peugeot 7 bin 688, Hyundai 7 bin 646 ve Toyota 5 bin 997 satışla ilk 10'da yer aldı. Geçen ay satılan 160 bin 811 aracın yüzde 75,7'si bu 10 markadan oluştu.

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 130 bin 62 satış gerçekleşti. Fiat Egea, mayıs ayında 6 bin 568 adetle yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Bu şekilde, yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında liderliğini korudu. Egea'yı 5 bin 846 satışla Clio, 5 bin 758 satışla Passat, 5 bin 371 satışla Megane, 3 bin 877 satışla Focus, 3 bin 823 satışla Corolla, 3 bin 462 satışla Astra takip etti. BMW 3 Serisi 3 bin 244, BMW 5 Serisi 3 bin 56 ve Golf 2 bin 859 satışla ilk 10 model arasında yer aldı. Toplam binek araç satışlarının yüzde 33,7'sini bu 10 model oluşturdu.

FİAT DOBLO EN ÇOK TERCİH EDİLEN HAFİF TİCARİ OLDU

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 749 hafif ticari araç satıldı. Fiat Doblo, mayıs ayında 3 bin 893 adetle yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Böylece yılbaşından beri en çok tercih edilen hafif ticari araçlar arasında liderliğini korudu. Ford Tourneo Courier 3 bin 548 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 420 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Bu modelleri 2 bin 347 satışla Ford Transit, 1.841 satışla Ford Tourneo Connect, 1.820 satışla VW Caddy, 1.668 satışla VW Transporter, 1.238 satışla Renault Kangoo, 972 satışla Citroen Berlingo ve 966 satışla Peugeot Partner izledi. En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Indicata, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük veriyi birleştiren iş zekası seti ile Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç verisini analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme siteleri ile Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurumsal ikinci el web siteleri bulunuyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformlarda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki nedenle satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor: Birincisi, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayımlamak. Bu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci neden ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor ve ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.