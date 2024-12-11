Samsung yapay zeka özelliklerini geliştiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Samsung yapay zeka özelliklerini geliştiriyor

Samsung, One UI 7 arayüzünü Galaxy S24 serisi için beta sürümünde tanıttı. Android 15 tabanlı bu yeni sürüm, gelişmiş Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, yazı araçları ve arama transkripsiyonunun yanı sıra ses düzenleme ve video düzenleme gibi yenilikler de içeriyor.

Samsung, One UI 7'nin yeni özellikleriyle Galaxy AI alanını genişletmeyi hedefliyor. Bunlar arasında ses silici (audio eraser) özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların Galeri uygulamasındaki videolardan istenmeyen sesleri izole edip kaldırmalarına imkan tanıyacak. Google’ın Pixel 9 serisi için sunduğu Ses Sihirli Silgisi’ne benzer şekilde, ses katmanlarını ayırarak daha hassas ses düzenleme sağlanacak.

Ayrıca, Samsung’un daha önce resimlerdeki istenmeyen öğeleri kaldırmak için sunduğu Object Eraser (Nesne Silgisi) aracını, One UI 7 ile videolara entegre etmeyi planladığı bildirildi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, video kareleri üzerinde istenmeyen nesneleri seçip kaldırarak daha yaratıcı içerikler oluşturabilecek.

YAZI ARAÇLARI VE İYİLEŞTİRMELER

One UI 7’nin ilk beta sürümü, yazı araçlarını da geliştirdi. Bu sürümle birlikte özetleme, yazım stili düzenlemeleri, yazım ve dilbilgisi denetimleri ve metin biçimlendirme özellikleri eklendi. Bu araçlar, kullanıcıların daha verimli metin yazma ve düzenleme deneyimi yaşaması için sistem genelindeki klavye ile entegre edilerek erişilebilirlik açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Samsung’un, Galaxy S25 serisi ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulacak olan One UI 7, bu yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

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