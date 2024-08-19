Maymun çiçeği vakası Filipinler'e de sıçradı

Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Aralık 2023'ten bu yana ülkede ilk kez maymun çiçeği vakası görüldüğü bildirildi. Hastanın, yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan 33 yaşında bir Filipinli erkek olduğu belirtildi. Virüsün türünün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü, hastadaki semptomların ise bir haftadan uzun süre önce ateşle başladığı ve dört gün sonra vücutta döküntülerin ortaya çıktığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü, 14 Ağustos'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu ise 15 Ağustos'ta İsveç'te maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, bu vakada virüsün Clade I varyantının tespit edildiğini ve bu türün Afrika dışında ilk kez kaydedildiğini duyurdu. Virüsün bu türünün yakın temas yoluyla kolayca yayılabilmesi, küresel çapta endişelere yol açtı.