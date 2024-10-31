Maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, mpox'un yeni varyantı clade Ib'nin ilk vakasını tespit etti. Bu durum, dünya genelinde bir sağlık acil durumu olarak kabul edilen bir varyantın ülkeye ulaşması anlamına geliyor. Clade Ib, Ağustos ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil durum olarak ilan edilen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren ve komşu Afrika ülkelerine yayılan bir virüs türüdür.

Vaka, Afrika'daki etkilenen ülkeleri yakın zamanda ziyaret eden bir hastada Londra'da tespit edildi. Hasta, özel bir hastaneye sevk edildi. UKHSA, hastanın yakın temaslılarının takip edildiğini ve gerekli durumlarda test ve aşı önerileceğini belirtti.

Clade Ib varyantı, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya, İsveç, Hindistan, Almanya ve Kongo'da da bildirilmiştir. Bu varyant, 2022 yılında büyük ölçüde erkekler arasında yayılan clade II'den farklı bir virüs türüdür. Mpox, tipik olarak grip benzeri semptomlar ve irin dolu lezyonlar ile kendini gösteren viral bir enfeksiyondur. Genellikle hafif seyretse de, ölümcül olabilmektedir. Clade Ib'nin, clade II'ye göre daha ciddi hastalıklara yol açabileceği düşünülmektedir.

İngiltere yetkilileri, hastanın kimliği hakkında daha fazla bilgi vermedi, ancak kişinin temaslarının takip edildiğini ve pozitif test sonuçları veya semptomlar göstermeleri durumunda ek bakım sunulacağını ifade etti. WHO'nun son verilerine göre, bu yıl Afrika'da 44,000'den fazla onaylanmış ve şüpheli mpox vakası bildirildi ve bunların çoğu Kongo'da olmak üzere 1,000'den fazla ölüm kaydedildi.