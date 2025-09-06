Maymuna şiddet! Ekipler harekete geçti

Kaynak: DHA
Altınözü’nde sahibinin şiddetine maruz kalan kaçak maymun koruma altına alındı. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi’nde, kaçak yollarla getirilen bir maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. Bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

El konulan maymun, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir merkeze teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

siddet-uygulanan-maymun-kurtarilip-koru-900627-267609.jpg

siddet-uygulanan-maymun-kurtarilip-koru-900628-267609.jpg

siddet-uygulanan-maymun-kurtarilip-koru-900629-267609.jpg

siddet-uygulanan-maymun-kurtarilip-koru-900631-267609.jpg

