Mazbata CHP’li adaydan alınıp AKP’li adaya verildi

Kaynak: İHA
Mazbata CHP’li adaydan alınıp AKP’li adaya verildi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li adaydan mazbatanın alınarak AKP’li adaya verilmesi gerginliğe neden oldu.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Cemal Kurnaz, sandıktan çıkan oyların yüzde 30,64’ünü alarak seçimi birinci sırada tamamladı.

Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp yüzde 28,27 ile seçimi ikinci sırada bitiren AKP'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan’a verildi.

İLÇEDE GERGİNLİK ÇIKTI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçesiz kararının sonrasında Tuzluca’da gerginlik yaşandı.

İlçede çıkan olaylara polis ekiplerince müdahale edildi. Birçok iş yerinin camları kırıldı.

YSK, gerekçeli kararı ilerleyen günlerde açıklayacak.

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