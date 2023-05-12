Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde mazbata gibi seçime dair pek çok konu merak ediliyor. Peki, mazbata ne demek? Mazbata kime verilir?

Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine saatler kala seçime ilişkin pek çok konu araştırılıyor. Bunlardan mazbata kelimesi de seçimin resmiyeti için önemli bir belge. Peki, mazbata ne demek? Mazbata kime verilir?

MAZBATA NE DEMEK?

Mazbata kelimesi, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Göreve seçilen kişilere verilen ve resmi belge anlamı taşıyan mazbatanın ne demek olduğu araştırılıyor.

Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir.

Mazbata kelimesinin Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.

MAZBATA NEDİR?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî bir belgedir.

Mazbata; belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbatanın verilmesi sadece yerel seçimlere özel bir durum değildir. Öyle ki, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyelerine de verilmektedir.

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