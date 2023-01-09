9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de mazgal hırsızlarına sopalı müdahale 

Şişli'de mazgal hırsızlarına sopalı müdahale 

Şişli’de çekçek arabalı hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişindeki 12 adet mazgalı çaldı. Yerine yenileri yerleştirilen mazgalları 2 gün sonra tekrar çalmaya gelen hırsızlara bir çalışan sopayla müdahale etti. Hırsızlar kaçtı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:04
Takip Et

Mazgal hırsızlarına sopalı müdahale 

Şişli'de mazgal hırsızlarına sopalı müdahale 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah karşı cadde üzerinde dolaşan çekçek arabalı şahıslar, bir akaryakıt istasyonunu gözüne kestirdi.

Şahıslar ardından arabalarını kenara koyarak istasyon girişindeki mazgalları çıkartmaya başladı. Farklı zaman aralıklarında gelerek toplamda 12 adet mazgal çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. 

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen istasyon yetkilileri, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için çalınan mazgalların yerine yenisini koydu.

Şahısların tekrardan geleceğini düşünen yetkililer, çalışanları uyardı. Olaydan tam 2 gün sonra aynı saatlerde istasyonun girişine gelen hırsızlar, mazgalları çalmak istedi. Şahıslar mazgalları sökeceği esnada eline sopa alan istasyon çalışanı, hırsızlara müdahale etti. 

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, arabalarını bile alamadan apar topar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından istasyon yetkilileri, şahısların çekçek arabalarına ise el koydu. Olayla ilgili yetkililerin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
2
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
4
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
5
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
6
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.