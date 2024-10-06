Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı

Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-6.jpg

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-8.jpg

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson'a acı haberMazhar Alanson'a acı haber

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-9.jpg

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-11.jpg

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-2.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-3.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-4.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-5.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-12.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-13.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-14.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-15.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-16.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-17.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-20.jpg

mazhar-alansonun-kizi-melek-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-yenicag-21.jpg

Son Haberler
Hakkari'de İsrail protesto edildi
Hakkari'de İsrail protesto edildi
Çorum'da deprem (6 Ekim 2024)
Çorum'da deprem (6 Ekim 2024)
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
10. kattan düşen makine mühendisi yaşamını yitirdi
10. kattan düşen makine mühendisi yaşamını yitirdi
İsrail Gazze’nin kuzeyine kara saldırısı
İsrail Gazze’nin kuzeyine kara saldırısı