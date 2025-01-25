Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası

Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. 61 K 15558 plakalı 52 yaşındaki R.A, yönetimindeki mazot yüklü tanker sollama yaparken, arkadan gelen 34 KZ 3211 plakalı 43 yaşındaki O.Y. yönetimindeki cam yüklü TIR'la çarpıştı.

Kazanın etkisiyle mazot yüklü tanker refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Bu sırada tankerden boşalan mazot yolu kapladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü ise refüjdeki ağaç ve elektrik direklerine çarparak durabildi.

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Kazada TIR şoförü O.Y. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kapanan yolu trafiğe kontrollü şekilde açtı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.