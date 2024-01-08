Mbappe Arda Güler ile takım arkadaşı olacak. Transferi duyurdular

Adı bir süredir İspanyol devi ile anılan PSG’nin golcüsü Kylian Mbappe, Real Madrid’e transfer oluyor.

Foot Mercato’nun haberine göre, Mbappe, Real Madrid ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağlandı.

Mbappe, gelecek sezon Real Madrid’in oyuncusu olacak.

MBAPPE’NİN PERFORMANSI

Kylian Mbappe, PSG’de son sezonunu yaşıyor.

25 yaşındaki yıldız, bu sezon 23 maçta 22 gol attı, 2 de asist yaptı.

ARDA GÜLER İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması durumunda, milli yıldızımız Arda Güler ile aynı takımda yer alacak.