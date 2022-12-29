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Kylian Mbappe İspanya yolcusu

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Gelecek sezon Barcelona'ya transfer olma iddiaları günden güne artıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Kylian Mbappe, Barcelona'ya sezon sonu transfer olabileceğini öne sürdü.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:33
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Mbappe Barcelona'ya mı gidiyor? Fransız yıldızdan flaş yanıt

Kylian Mbappe İspanya yolcusu
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2022 Katar Dünya Kupası'nda harikalar yaratan ve altın ayakkabı ödülünün sahibi olan Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılma olasılığı her geçen gün artıyor. İspanya'dan Mundo Deportivo, Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılarak Barcelona'ya imza atacağını iddia etti. Mbappe, Arjantin'in kutlamaları esnasında Messi'nin kendisiyle alay edilmesine sessiz kalmasına öfkelendi. Bu nedenle Mbappe'nin Messi ile aynı takımda forma giymek istemediği ifade edildi. Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nı olaylı bir şekilde bırakan Karim Benzema'ya da öfkeli. Fransız yıldız Real Madrid'i Benzema ile aynı soyunma odasını paylaşmak istemediği için reddetti.

BARCELONA İHTİMALLERİ BÜYÜYOR

Haberin devamında ise "Mbappe kariyerinde her şeyi planladı. Katan ekibinde 34 yaşındaki Lewandowski'ye liderlik edeceğinin farkında. Mbappe'nin PSG ile imzaladığı sözleşmenin detayında istediği zaman kulüpten ayrılma seçeneği de bulunuyor. Bu durum Barcelona'nın transferde işini kolaylaştırıyor. Messi'nin temsil ettiği tüm Arjantinlilere olan öfkesi mükemmel bir mazeret. Dembele'nin de devreye girmesiyle Barcelona'nın bu transferi bitirmesi bekleniyor" denildi.

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﻿Kylian Mbappe İspanya yolcusu
﻿Kylian Mbappe İspanya yolcusu
﻿Kylian Mbappe İspanya yolcusu
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