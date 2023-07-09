Mbappe Kamerun'da kaçırılma korkusu yüzünden zırhlı araçlarla götürüldü

PSG’nin dünyaca ünlü yıldızı Mbappe, Kamerun'da kaçırılma ihtimali olduğu için babasının evini ziyaret ederken silahlı korumalar tarafından korundu.

Mbappe Kamerun'da kaçırılma korkusu yüzünden zırhlı araçlarla götürüldü

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi konumunda olan Paris Saint Germain'in golcüsü Kylian Mbappe, atalarının memleketi Kamerun'u ziyaret etti.

Mbappeu, babasının evine giderken kaçırılma ihtimaline karşı silahlı korumalar tarafından konvoyla korundu.

Koruma konvoyuna askeri aracın da eşlik etmesi dikkat çekti.

Kamerun asıllı Fransız futbolcunun giydiği kıyafet de sosyal medyada gündem oldu.

GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Yıldız ismin ülkelerine gelmesini bekleyen yüzlerce Kamerunlu, hazırlıklarına sabahın ilk saatlerinde başladı.

Teknelerle nehre açılan vatandaşlar, Mbappe'nin gelişini beklemeye geçti.

Kamerun devlet makamlarının, olası bir duruma karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı da gözlendi.

Kylian Mbappe'nin gelişinin yaklaşmasıyla beraber köylüler şarkılar söyleyemeye başladı.Yıldız oyuncunun, Douala şehrine gelmesiyle coşku doruğa ulaştı. Yerel ateş yutma sanatçılarının gösterisi görülmeye değerdi.

Yüzlerce Kamerunlu yıldız futbolcuyu görebilmek adına adeta birbiriyle yarıştı.

Mbappe yaptığı açıklamada, "Kylian şu an Kamerun'da, en önemli şey bu. Burada kaldığım sürece tatilimin tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum. Tüm Kamerunlular ile beraber olup onlarla zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Mbappe gezi programı sırasında kendisinin vakfı tarafından Douala şehrinde yapımı devam eden okulu da ziyaret etti.

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Mbappe'nin, Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri bu yaz spor dünyasının en çok konuşulan gündem maddesi durumunda.

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