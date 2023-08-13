Mbappe PSG ile anlaşmaya vardı

Editör: Hamza Özalkuş

Kulübü PSG ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmediği için kadro dışı bırakılıp takımdan yüksek bir bonservis bedeli karşılığında gönderilmesi planlanan Mbappe ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

YENİDEN KADROYA DAHİL EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "PSG-Lorient maçı öncesinde Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah A takım antrenman kadrosuna yeniden dahil edildi" ifadelerine yer verildi.

REAL MADRİD İLE ANILIYORDU

Yıldız futbolcunun Frannsız kulübü ile olan sözleşmesinin 2024 yılında bitmesinin ardından İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.