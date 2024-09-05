Mbappe Uluslar Ligi'ni küçümsedi

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Uluslar Ligi’nde oynayacakları Fransa - İtalya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mbappe, bir önceki UEFA Uluslar Ligi zaferini değerlendirirken ilginç bir açıklama yaptı: “Bu turnuvayı kazandık ama maçın sonunda bir kupa kazandığımızı bile hissetmedim.” Kendi durumuyla ilgili olarak ise “Kendimi iyi hissediyorum, hem fiziksel hem de mental olarak iyiyim” şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlığını geride bırakan Mbappé, “O dönemi artık arkamızda bıraktık, hızlıca toparlandım. Bir başarısızlık yaşadık ama önümüze bakmalıyız” dedi. Cuma günü oynanacak maçla Parc des Princes’e dönmesi hakkında ise net bir şekilde konuştu: “Bir beklentim yok ve umrumda da değil, önemli olan kazanmak.”

Real Madrid ile yaptığı tıbbi testler sonucunda burnuyla ilgili bir operasyon gerektirmediğini belirten Mbappé, “Nefes almamda ya da uyumamda bir problem yok” diyerek taraftarlarını rahatlattı. Son olarak, UEFA Süper Kupa galibiyeti hakkında da konuşan Mbappé, “Real Madrid’de her şey çok iyi gidiyor. Şimdiden bir kupa kazandık zaten” ifadelerini kullandı.