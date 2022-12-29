Fransa soyunma odası masaya vurdu. Deschamps'ın isyanı kameralarda

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Fransa’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Mücadelenin devre arasına da Fransa 2-0 geride girmişti. Dünya Kupası final maçının devre arasında teknik direktör Didier Deschamps ve Kylian Mbappe'nin takıma yaptıkları konuşma ortaya çıktı.

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmişti. Penaltılara giden mücadeleyi Arjantin toplamda 7-5 kazanmış ve dünya şampiyonu olmuştu. Bu mücadelenin devre arasına da Fransa 2-0 geride girmişti.

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Mbappe ve Deschamps'ın Dünya Kupası finalinde soyunma odasında yaptığı konuşmalar

Dünya Kupası final maçının devre arasında teknik direktör Didier Deschamps, Kylian Mbappe ve Steve Mandanda'nın takıma yaptıkları konuşma ortaya çıktı. Oldukça gergin geçen konuşmada Mbappe'nin, "Salakça oynamalarına izin veriyoruz" dediği duyuldu.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın konuşması şu şekilde:

"Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar tam tersi biz ise oynamıyoruz." dedi.