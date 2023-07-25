Mbappe'den Arapları aşağılayan açıklama

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in kendisi için yaptığı teklif hakkında konuşan Mbappe “Suudi Arabistan Ligi’ne gideceğime bütün sezon yedek kalırım” dedi.

Mbappe'den Arapları aşağılayan açıklama

Editör: Ufuk Cingöz

Sözleşmesinin 2024 yılında bitmesinin ardından bonservissiz olarak Real Madrid’e transfer olmak istediği için önce kulübü PSG tarafından kadro dışı bırakılan daha sonrada Arabistan’a gönderilmesi planlanan Kylian Mbappe’den Arabistan iddialarına şok bir yanıt geldi.

BÜTÜN SEZON YEDEK KALIRIM
İspanyol basınından Relevo’nun haberine göre, Kylian Mbappe, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’in kendisi için yaptığı 700 milyon Euro’luk maaş teklifine, “Suudi Arabistan Ligi’ne gideceğime bütün sezon yedek kalırım” diyerek yapılan teklifi reddetti.

212 GOL ATTI
Kylian Mbappe, 2018 yılında transfer olduğu PSG'de bu zamana kadar çıktığı 260 maçta 212 gol 98 asist kaydetmişti.

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