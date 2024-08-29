Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım. Gerçek sonradan ortaya çıktı

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'nin X hesabı, hackerlar tarafından çalındı.

Yıldız futbolcunun ele geçirilen hesabından flaş bir paylaşım yapıldı.

''BU CÜCE BENİM İÇİN GOAT DEĞİL''

Mbappe'nin çalınan hesabından Lionel Messi'nin ağlayan fotoğrafı kullanıldı ve "Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi futbolcusu. Bu cüce benim için GOAT değil." paylaşımı yapıldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GERİ ALDI

Ayrıca hesapta kripto para alınması yönünde davet paylaşımları da yapıldı.

Kyilan Mbappe, hesabını kısa süre içerisinde geri aldı ve paylaşımlar silindi.

İşte Mbappe'nin çalınan hesabından yapılan paylaşım:

MBAPPE KARİYERİ

Kariyerinde 10 kez gol kralı, 3 yılın futbolcusu ve 5 sezonun oyuncusu ödüllerine layık görülen Mbappe'nin kazandığı kupalar şu şekilde:

- 1 Dünya Kupası

- 1 UEFA Uluslar Ligi

- 7 Fransa Ligue 1

- 1 UEFA Süper Kupası

- 4 Fransa Kupası

- 2 Fransa Lig Kupası

- 3 Fransa Süper Kupası

- 1 U19 Avrupa Şampiyonası

- 1 Fransa Altyapı Kupası

Mbappe'nin güncel piyasa değeri ise 180 milyon euro olarak gösteriliyor.